По уравнению зависмости координаты от времени определить Vo,Xo, a, V=V (t), указать вид движения . X=5-2t^2

Физика
По уравнению зависмости координаты от времени определить Vo,Xo, a, V=V (t), указать вид движения . X=5-2t^2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X0=5 м равнозамедленное движение с ускорением а=-4 м/с2, с начальной скоростью V0=0 V(t)=-4 м/с2
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