По уравнению зависмости координаты от времени определить Vo,Xo, a, V=V (t), указать вид движения . X=5-2t^2

Физика

По уравнению зависмости координаты от времени определить Vo,Xo, a, V=V (t), указать вид движения . X=5-2t^2

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