По условию задачи составь буквенное выражение: 1)Турист прошел за три дня d км, в первый день он прошел c км, во второй — x км. Сколько километров прошел турист в третий день? 2) Площадь комнаты m м2. Ширина...
По условию задачи составь буквенное выражение: 1)Турист прошел за три дня d км, в первый день он прошел c км, во второй — x км. Сколько километров прошел турист в третий день? 2) Площадь комнаты m м2. Ширина кухни 5 м, длина k м. Во сколько раз площадь комнаты больше, чем площадь кухни.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) d-c-x второй способ d-(c+x) что-бы узнать сколько километров в третий день нужно из всех километров вычесть те которые впервы и во второй дни 2)m m / (5 m*k m)