По условию задачи составь буквенное выражение: 1)Турист прошел за три дня d км, в первый день он прошел c км, во второй — x км. Сколько километров прошел турист в третий день? 2) Площадь комнаты m м2. Ширина кухни 5 м, длина k м. Во сколько раз площадь комнаты больше, чем площадь кухни.