По задаче составили краткую запись,нужно восстановить текст задачи и решить её.Краски-блокноты-?но вместе их-14,альбомы-блокноты-?но вместе-28,краски-альбомы?но вместе их 36.Какое количество каждого предмета?

Математика
По задаче составили краткую запись,нужно восстановить текст задачи и решить её.Краски-блокноты-?но вместе их-14,альбомы-блокноты-?но вместе-28,краски-альбомы?но вместе их 36.Какое количество каждого предмета?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Количество красок и блокнот в одинаковое, но вместе их 14 ( штук.) Количество  альбомов на 14  больше , чем блокнотов, но вместе их 28 ( штук.) Количество альбомов на 22 больше , чем красок , но вместе их 36 ( штук )
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