По задаче составили краткую запись,нужно восстановить текст задачи и решить её.Краски-блокноты-?но вместе их-14,альбомы-блокноты-?но вместе-28,краски-альбомы?но вместе их 36.Какое количество каждого предмета?

Гость: Гость:

Количество красок и блокнот в одинаковое, но вместе их 14 ( штук.) Количество альбомов на 14 больше , чем блокнотов, но вместе их 28 ( штук.) Количество альбомов на 22 больше , чем красок , но вместе их 36 ( штук )