По заданию учебника (с 133 ) напиши небольшой рассказ о роли событий 1917 г.и Гражданской войны в судьбе твоей семьи .

Рассказ о том, какую роль сыграли события 1917 годав судьбе моей семьи.Недавно я попросила своего дедушку рассказать мне какую-нибудь историю о том, какую роль сыграли события 1917 года в судьбе моей семьи.Дедушка вспомнил историю, которую рассказали ему родители.Его дед Василий жил со своей семьёй в деревне Малый Юхтунур Вятской губернии.Семья была большая – шестеро детей. И хозяйство тоже было немалое: корова, козы, овцы. Бабушка Авдотья пряла пряжу, вязала для всей семьи.Жили они дружно, много работали на огороде и в поле. Сеяли лён. Из льна они получали паклю для утепления домов и пряжу.А еще дедушка взбивал из семян льна льняное масло. Специально для этого они купили маслобойку, построили сарай для хранения льна. Со всей округи приезжали к деду Василию, привозили лён для переработки. Приходилось работать днём и ночью.В 1925 году в России началась коллективизация. Стали создаваться крупные коллективные хозяйства – колхозы.Всех крестьян, у которых было свое большое хозяйство, стали считать зажиточными, а тех, кто не хотел вступать в колхозы, стали считать врагами советской власти и назвали «кулаками».Деда Василия тоже признали «кулаком», хотя всё в его семье было нажито тяжелым трудом. У него отобрали весь скот, а маслобойку разбили.Мне очень жаль, что в истории нашей страны были такие события, когда страдали простые трудолюбивые люди, которые никому не желали зла и работали на своей родной земле, чтобы обеспечить других людей продуктами питания.Если бы мой прадед жил в наше время, его бы называли фермером и его труд был бы в почете.