По заданным IP-адресу узла сети и маске определите адрес сети, количество ПК в сети и номер данного ПК в этой сети: IP-адрес: 240.37.235.224 Маска: 255.255.240.0 С решен ием пожалуйста.
По заданным IP-адресу узла сети и маске определите адрес сети, количество ПК в сети и номер данного ПК в этой сети: IP-адрес: 240.37.235.224 Маска: 255.255.240.0 С решен ием пожалуйста.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
240.37.224.0 переведи 3 число айпи и маски и умножь получившиеся возведи в 10чную систему счислений и будет 224