По загородному шоссе двигалась колонна машин. Какие слова в этом предложении не ??меют окончания, потому что не изменяются?
Русский язык
По загородному шоссе двигалась колонна машин. Какие слова в этом предложении не ??меют окончания, потому что не изменяются?
Ответ(ы):
Гость:
Шоссе и пожалуй всё. Остальные слова изменяются и имеют окончания
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