По загородному шоссе двигалась колонна машин. Какие слова в этом предложении не ??меют окончания, потому что не изменяются?

Русский язык
По загородному шоссе двигалась колонна машин. Какие слова в этом предложении не ??меют окончания, потому что не изменяются?
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Автор: Гость
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Гость:
Шоссе и пожалуй всё. Остальные слова изменяются и имеют окончания
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