По загородному шоссе двигалась колонна машин. Какие слова в этом предложении не ??меют окончания, потому что не изменяются?

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По загородному шоссе двигалась колонна машин. Какие слова в этом предложении не ??меют окончания, потому что не изменяются?

Автор: Гость