По значению выделяются следующие местоимения: Личные, отрицательные, возвратное, указательное, притяжательное, определительные,неопределённые, вопросительно-относительные... Верно ли это? заранее спасибо!)
Русский язык
По значению выделяются следующие местоимения: Личные, отрицательные, возвратное, указательное, притяжательное, определительные,неопределённые, вопросительно-относительные... Верно ли это? заранее спасибо!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По значению местоимения делятся на следующие разряды-личные,возвратное,притяжательные,указательные,вопросительные,относительные,определительные,отрицательные,неопределённые.
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