По значению выделяются следующие местоимения: Личные, отрицательные, возвратное, указательное, притяжательное, определительные,неопределённые, вопросительно-относительные... Верно ли это? заранее спасибо!)

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По значению выделяются следующие местоимения: Личные, отрицательные, возвратное, указательное, притяжательное, определительные,неопределённые, вопросительно-относительные... Верно ли это? заранее спасибо!)

Автор: Гость