"Победа будет за мной!"-думает школьник,доклеивая последнюю деталь своего самолёта.Что за конкурс и кто в нём будет учавствовать?Попробуйте в 5-6 предложениях ответить на эт и вопросы,используя причастные обороты ...
Разное
"Победа будет за мной!"-думает школьник,доклеивая последнюю деталь своего самолёта.Что за конкурс и кто в нём будет учавствовать?Попробуйте в 5-6 предложениях ответить на эт и вопросы,используя причастные обороты
Ответ(ы):
Гость:
Это конкурс по авиамоделированию:кто сделает самую лучшую модель самолёта.В этом конкурсе будут участвовать все люди которые в будущем захотят стать:механиками,пилотами,проектировщиками и т.д.Я считаю что мальчик доклеивал последнюю деталь самолёта спустя долговременной работы.Если мальчик хорошо постарается то он обязательно победит!Я считаю что конкурс был очень важен для мальчика.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Разное
соз тыркестерын жаз. Экем, анам, апам, агам, сынлим, карындасым, ыным. Балабакшада, кишкентай, дэригер, дукенше, студент, мугалим, окуши ...
Разное
Разное
С опытного участка собрали 300 кг гречихи,проса на 100 кг меньше,чем гречихи,а овса на 200 кг больше,чем гречихи.Сколько всего зерна собрали с опыт...