"Победа будет за мной!"-думает школьник,доклеивая последнюю деталь своего самолёта.Что за конкурс и кто в нём будет учавствовать?Попробуйте в 5-6 предложениях ответить на эт и вопросы,используя причастные обороты ...

Разное
"Победа будет за мной!"-думает школьник,доклеивая последнюю деталь своего самолёта.Что за конкурс и кто в нём будет учавствовать?Попробуйте в 5-6 предложениях ответить на эт и вопросы,используя причастные обороты
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это конкурс по авиамоделированию:кто сделает самую лучшую модель самолёта.В этом конкурсе будут участвовать все люди которые в будущем захотят стать:механиками,пилотами,проектировщиками и т.д.Я считаю что мальчик доклеивал последнюю деталь самолёта спустя долговременной работы.Если мальчик хорошо постарается то он обязательно победит!Я считаю что конкурс был очень важен для мальчика.
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