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Побудувати 2 прямокутника які мають периметр 12 см
Математика
Побудувати 2 прямокутника які мають периметр 12 см
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