Почему Балканский полуостров называли пороховой редиску

Не редиской, а бочкой. Балканы - это регион, заселённый различными народами исповедующие различные религиозные взгляды: православие (сербы, греки), католицизм (хорваты) , ислам (албанцы, боснийцы) как следствие этнические и религиозные конфликты. Географически данный регион находится в окружении сильных держав (Турция, Австрия, Россия (хотя не имеет сухопутных границ с Балканами) стремящихся распространить на Балканы своё влияние, как следствие многочисленные войны в этом регионе (Русско-Турецкие войны, Первая Мировая война и т. д. ). В настоящее время США так же стремится распространить своё влияние в этом регионе, что не сделает регион спокойней.