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Почему бензиловый спирт не относится к фенолам?
Почему бензиловый спирт не относится к фенолам?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Потому что в нем гидроксильная группа непосредственно не связана с бензольным кольцом
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