Почему близ экватора выпадает много осадков,а в тропических-мало?и т.д учебник геогафии 7 класс душина с 41 задание 1
География
Почему близ экватора выпадает много осадков,а в тропических-мало?и т.д учебник геогафии 7 класс душина с 41 задание 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осадки как правило выпадают там где есть вода. Если нечему испаряться (как в пустыне) то и осадков быть не мождет.. Ну и конечно температура роль играет
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