Почему большинство стран мира среди развитых и имеющих хорошо развитый водный тр??нспорт не считаются великими транспортными державами?

География
Почему большинство стран мира среди развитых и имеющих хорошо развитый водный тр??нспорт не считаются великими транспортными державами?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Водный транспорт в наше время не играет решающей роли. Гораздо более востребованы железнодорожный, трубопроводный (1 место по грузообороту), автомобильный (1 место по пассажирообороту), авиационный транспорт. Водный транспорт не имеет высокой скорости, не позволяет перевозить много грузов и пассажиров, сильно зависит от погоды.
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