Почему большинство учёных считают,что автотрофы не были первыми организмами на З??мле?? Помогите пожалуйста!!! Очень надо!

Гость: Гость:

Потому что первые организмы получали энергию в результате брожения потребляя органические вещества которых было очень много в первичном бульоне.По типу питания они были анаэробными гетеротрофами.Через некоторое время количество органических веществ стало уменьшаться и преимущество получили организмы которые сами эти органические вещества производили являясь автотрофами.Этими организмами стали хемосинтезирующие бактерии которые и стали первыми автотрофными организмами но не первыми организмами на Земле вообще