Почему большинство учёных считают,что автотрофы не были первыми организмами на З??мле?? Помогите пожалуйста!!! Очень надо!
Биология
Почему большинство учёных считают,что автотрофы не были первыми организмами на З??мле?? Помогите пожалуйста!!! Очень надо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что первые организмы получали энергию в результате брожения потребляя органические вещества которых было очень много в первичном бульоне.По типу питания они были анаэробными гетеротрофами.Через некоторое время количество органических веществ стало уменьшаться и преимущество получили организмы которые сами эти органические вещества производили являясь автотрофами.Этими организмами стали хемосинтезирующие бактерии которые и стали первыми автотрофными организмами но не первыми организмами на Земле вообще
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