Почему дети неправильно выделяют приставку в словах облака и облетел? (Напиши св??й вариант ответа) Напишите фрагмент урока

Русский язык
Почему дети неправильно выделяют приставку в словах облака и облетел? (Напиши св??й вариант ответа) Напишите фрагмент урока
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове облака приставки нет, в слове облетел об-
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Загадка полотнище,прикрепленное к дереву
Ответить
Технология
Помогите пожалуйста сделать дз по трудам Написать два рецепта ДЕСЕРТНЫХ блюд на ваш день рождения сросноо нужно на завтра
Ответить
География
Назовите основные причины загрязнения вод гидросферы... Помогите пожалуйста!!
Ответить
Физика
Как влияет суточное вращение ЗЕмли на значение силы тяжести
Ответить
Литература
Сочинение на тему Заповедники Кыргызстана
Ответить