Почему дети неправильно выделяют приставку в словах облака и облетел? (Напиши св??й вариант ответа) Напишите фрагмент урока
Русский язык
Почему дети неправильно выделяют приставку в словах облака и облетел? (Напиши св??й вариант ответа) Напишите фрагмент урока
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове облака приставки нет, в слове облетел об-
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