Почему диалектные слова все реже встречаются в нашей речи? Рассуждения.
Разное
Почему диалектные слова все реже встречаются в нашей речи? Рассуждения.
Ответ(ы):
Гость:
Диалектные слова часто встречаются в нашей речи, так как диалекты это слова, используемые в одной какой-то местности. Их используют чаще всего какие-нибудь бабушки и дедушки. Эти жители умирают, слова перестают использоваться, про них никто не вспоминает. Или диалекты выходят из нашей речи из-за того, что исчезают вещи какие-либо, их никто не носит в повседневной городской жизни. Еще одной причиной «вымирания» наверняка является массовое смотрение телевизора и слушания радио. Люди слышат нынешние слова, привыкают к ним и употреблять старые слова, уже нет смыла. Итак, диалектам остается только остаться в истории так, чтобы люди помнили о них. Нельзя дать забыть о старых обычаях!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
1) укажите какие утверждения верны а какие ошибочные: а. только в условиях совершенной конкуренции фирмы могут крнтролировать цены на свою продукци...
Разное
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО среднее арифметическое девяти чисел равно 14,2.Среднее арифметическое первых пяти чисел из них равно 12,6. Найдите средн...
Разное