Почему диалектные слова все реже встречаются в нашей речи? Рассуждения.

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Диалектные слова часто встречаются в нашей речи, так как диалекты это слова, используемые в одной какой-то местности. Их используют чаще всего какие-нибудь бабушки и дедушки. Эти жители умирают, слова перестают использоваться, про них никто не вспоминает. Или диалекты выходят из нашей речи из-за того, что исчезают вещи какие-либо, их никто не носит в повседневной городской жизни. Еще одной причиной «вымирания» наверняка является массовое смотрение телевизора и слушания радио. Люди слышат нынешние слова, привыкают к ним и употреблять старые слова, уже нет смыла. Итак, диалектам остается только остаться в истории так, чтобы люди помнили о них. Нельзя дать забыть о старых обычаях!