Почему Диффузия это : если простой огурец положить в солёную воду , то огурец станет тоже саленым ? Объясните пожалуйста Дам 15 баллов

Физика
Почему Диффузия это : если простой огурец положить в солёную воду , то огурец станет тоже саленым ? Объясните пожалуйста Дам 15 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что молекулы соли то есть NaCl в составе воды так сказать втечет в молекулы огурца, Это как сахар и чай, тоже происходит диффузионная реакция и чай станет сладким
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