Почему Диффузия это : если простой огурец положить в солёную воду , то огурец станет тоже саленым ? Объясните пожалуйста Дам 15 баллов
Физика
Почему Диффузия это : если простой огурец положить в солёную воду , то огурец станет тоже саленым ? Объясните пожалуйста Дам 15 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что молекулы соли то есть NaCl в составе воды так сказать втечет в молекулы огурца, Это как сахар и чай, тоже происходит диффузионная реакция и чай станет сладким
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Қазақ тiлi
Переведите пожалуйста на казахский язык предложения.1.Рыбак поймал рыбку.2.К рыбаку пришел бай.3.Бай забрал рыбку у рыбака.4.Бай и Алдар Косе встре...
Русский язык