Почему для нормальной жизни общества необходимо чтобы все люди не только имели права но и исполняли обязанности?
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Почему для нормальной жизни общества необходимо чтобы все люди не только имели права но и исполняли обязанности?
Ответ(ы):
Гость:
Потомучто ты для существования должен выживать а для выживания необходимо чтобы група людей поделили обязоности и выполнила их а прова это как условия что можно делать а что нельзя
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