Почему до менделеева многие ученые не смогли связать в единое целое известные на ??о время факты о химических элементах и их соединениях?

Химия

Почему до менделеева многие ученые не смогли связать в единое целое известные на ??о время факты о химических элементах и их соединениях?

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