Почему до менделеева многие ученые не смогли связать в единое целое известные на ??о время факты о химических элементах и их соединениях?

Химия
Почему до менделеева многие ученые не смогли связать в единое целое известные на ??о время факты о химических элементах и их соединениях?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
До Менделеева другие ученые пытались провести свою классификацию, но эти попытки были неуспешными , т.к. не включали в систематизацию все элементы
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