Почему дубровский не смог помешать венчанию
Разное
Почему дубровский не смог помешать венчанию
Ответ(ы):
Гость:
Потому что, он был далеко в то время. И тем более это был приказ Троекурова. Хотя сначала он хотел Женить Машу на Дубровском.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Периметр прямоугольника равен 8 дм 4 см , одна из его сторон в 5 раз меньше соседней стороны. найдите площадь прямоугольника. N2 Найдите площадь к...
Разное
Разное
Каковы основания по которым человек является существом общественным и что ему свойственно как существу биологическому
Разное
Древний Египет различие богов и людей,судьба после смерти,зачем обращались к богам.Междуречье различие богов и людей,судьба после смерти,зачем обра...
Разное
Объясните фразеологизмы: привести в движение все рычаги, нажать на все ресоры, заставить все ресоры работать.
Разное
Произвести синтаксический разбор предложений: 1)Ряска почти сплошь накрыла заводи, и , рассекая её, медленно двигались по ней дикие утки. 2) Влажно...