Почему дубровский не смог помешать венчанию

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Почему дубровский не смог помешать венчанию
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потому что, он был далеко в то время. И тем более это был приказ Троекурова. Хотя сначала он хотел Женить Машу на Дубровском.
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