Почему два одноименных заряженных шара расположенных на небольшом расстоянии др??г от друга взаимодействуют с меньшей силой чем при разноименных зарядах?

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Это связано с линиями напряженности электрического поля Если заряды РАЗНОИМЕННЫЕ, то силовые линии электрического поля начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных. Густота этих линий больше, чем если бы заряды были одного знака (в этом случае линии начинались бы на положительных зарядах и уходили бы в бесконечность (приходили из бесконечности)