Почему эстетику называют наукой о прекрасном

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Почему эстетику называют наукой о прекрасном
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Что такое эстетика? Значение этого слова можно рассмотреть, как минимум с двух сторон. Первое: эстетика – это наука о чувственности человека. Предметом этой науки выступает действительность, формы и нормы эстетического чувства человека. Происхождение этого чувства, отношение к природе, искусству, другому человеку. И второе: эстетика – это философское изучение о понятии и форме прекрасного в искусстве, природе, человеческой жизни. Чувственность человека это и есть прекрасное Нужно ценить людей и их чувства
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