Почему Франция не раз побеждавшая пруссию при Наполеоне Первом потерпела от нее сокрушительное поражение приеду применен оппоненты эти что изменилось за прошедшие полвека с ли шним
Разное
Почему Франция не раз побеждавшая пруссию при Наполеоне Первом потерпела от нее сокрушительное поражение приеду применен оппоненты эти что изменилось за прошедшие полвека с ли шним
Ответ(ы):
Гость:
Уних неболо лутших боиприпасов и они баялис
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