Почему газы имеют малую теплопроводность ?

У газов молекулы расположены на дальнем расстоянии друг от друга(по сравнению с металлами) и известно что когда атому передается энергия то он начинает двигаться с большой скоростью а так как в металлах атомы находятся в плотную след получается тип о цепная реакция и все атомы начинают двигаться вот так проходит тепло в металлах а в газах наоборот атомы далеко след мало атомов двигаются при передачи тепла след тепло плохо передается в общем для понимания