Почему Германия после многих поражений в войнах снова поднималась на ноги?
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Почему Германия после многих поражений в войнах снова поднималась на ноги?
Ответ(ы):
Гость:
Потому что Германия обладала большим количеством экономическими ресурсами , а еще немцы были пуританами в пуританской религии нужно было трудится и только этим можно зомолить свои грехи а еще у немцев были очень умные предводители например Адольф Гитлер и тд
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