Почему Германия после многих поражений в войнах снова поднималась на ноги?

Гость: Гость:

Потому что Германия обладала большим количеством экономическими ресурсами , а еще немцы были пуританами в пуританской религии нужно было трудится и только этим можно зомолить свои грехи а еще у немцев были очень умные предводители например Адольф Гитлер и тд