Почему героев можно назвать романтическими? "Старуха Изергиль"
Разное
Почему героев можно назвать романтическими? "Старуха Изергиль"
Ответ(ы):
Гость:
Изергиль рассказывала про свою молодость и любовь..
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