Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Почему героя былины садко можно назвать народным героем ?
Почему героя былины садко можно назвать народным героем ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Потому что он из народа
Похожие вопросы
В некотором невисокосном году 23-е число два месяца подряд будет во вторник. Каким днём недели будет в этом году 8-е марта? Выберите верный вариант...
Вдруг среди листвы видишь пестрый комочек. синтаксический разбор
.....your classes _______ (begin) at 8.00 last week? паст симпл (вопр)
Как разберит по составу слова высота,детка,обидеть,обидчиивый,бездетный,безобидный,возвыстиь
Чем отличается озонатор от воздухоочистителя?
Шляпа которую ветер сорвал с тетушки Канотье упала в десяти метрах от нее и покатилась со скоростью 3м/ c.С какой скоростьюдолжна бежать такса Кляк...
На выстовку школьники подготовили 14 рисунков нарисованными красками и на 8 больше рисунков нарисованных фломастерами сколько всего рисунков дети п...
4. Два поля занимают площадь 79,9 га. Площадь первого поля в 2,4 раза больше второго. Какова площадь каждого поля?
Какие науки относятсяк естественным
Русская изба - разобрать как часть речи
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск