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Почему жабры кольчатых червей расположены на конечностях?
Почему жабры кольчатых червей расположены на конечностях?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Потому что конечности не трутся с землёй
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