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Почему же мы называем лопату лопатой и кто такой рыцарь
Почему же мы называем лопату лопатой и кто такой рыцарь
Ответ(ы):
Ответил Гость:
От корня лол,что значили,широкое и плоское . Отсюда и лопата: )
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