Почему Гитлер напал первым делом на Польшу, во Второй Мировой Войне?

Почему Гитлер напал первым делом на Польшу, во Второй Мировой Войне?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Германии не нравился польский коридор который разделял Германию на 2 части
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