Почему гобустанские скалы были объявлены заповедником

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Почему гобустанские скалы были объявлены заповедником
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Обнаружены были наскальные изображения. В 1930-х годах здесь проводились работы в каменном карьере. Местность была завалена большими каменными глыбами. Во время работ один из рабочих заметил необычные рисунки на скале. Чем больше расчищалась территория, тем больше изображений становились доступными взору. Особенно много рисунков было обнаружено в пещерах. Работы в карьере были остановлены, а о находке сообщили ученым
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