Почему гобустанские скалы были объявлены заповедником
Разное
Почему гобустанские скалы были объявлены заповедником
Ответ(ы):
Гость:
Обнаружены были наскальные изображения. В 1930-х годах здесь проводились работы в каменном карьере. Местность была завалена большими каменными глыбами. Во время работ один из рабочих заметил необычные рисунки на скале. Чем больше расчищалась территория, тем больше изображений становились доступными взору. Особенно много рисунков было обнаружено в пещерах. Работы в карьере были остановлены, а о находке сообщили ученым
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Изделия для золочения дешёвые украшения использовали сусальное золото который получается при сплавлении одна моль олова и два моль серы.Как называе...
Разное
Помогите пожалуйста! Надо написать сочинение на тему: Роль английского языка в жизни человека! Заранее спасибо!
Разное
В таблице указан результат четырех стрелков,показанные ими на тренировке номер стрелка,число выстрелов,число попаданий 1.59,49 2.60,26 3.65,48 4.53...
Разное