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Почему именно через язык человек ощущает свою особую связь с родиной
Почему именно через язык человек ощущает свою особую связь с родиной
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Общение понимание менталитета своего народа Свое мировозрение
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