Почему история о царевне и семеро богатырях названо сказкой Почему история о царевне и семи богатырях называется сказкой
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Почему история о царевне и семеро богатырях названо сказкой Почему история о царевне и семи богатырях называется сказкой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что сказка - это устное народное творчество или его имитация, выраженные рассказом о вымышленных событиях. "История о царевне и скольких-то там богатырях" соответствует этому определению и, следовательно, является сказкой.
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