Почему история важна для правителей государства?

Изучая историю, политики понимают, к чему может привести их деятельность. Для бизнесменов и экономистов важны нововведения в ведении дел компаний в прошлом для предотвращений ошибок в настоящем и будущем. Люди искусства черпают вдохновение в легендах и рассказах прошлых времен. Развитие науки тоже невозможно без истории, в которой зафиксированы работы, проделанные учеными всех времен и народов. Из опыта и выводов предшественников ученые понимают, в каком направлении двигаться. Не зная истории, человечество ходило бы по замкнутому кругу, повторяя ошибки предков. Анализ и изучение этих ошибок способствует развитию цивилизации. История является ориентиром жизни в будущее.