почему Карлу 12 удалось быстро разгромить силы Дании, Саксонии и России в начале Северной войны?

Это объясняется несколькими причинами: а) разобщенность союзников и несогласованность действий; б) шведская армия представляла собой первоклассную боевую силу и превосходила своих противников; в) стремительность действий Швеции; г) военный талант Карла XII. Помимо этого, у каждой из стран союзниц были свои слабости: Дания обладала морским флотом, но не имела сильной армии; Польшу раздирали внутренние противоречия, а Саксония не обладала достаточными людскими резервами и денежными средствами для содержания сильной армии; Россия имела плохую армию и не имела флота.