Почему Карлу великому понадобилось объявить Франкское государство империей?

Почему Карлу великому понадобилось объявить Франкское государство империей?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Он решил официально закрепить свое могущество и власть в стране
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