Почему клетки прокариот возникшие на земле ранее других и сохранившие черты древ??ости в своем сторонии существуют на нашей планете и поныне
Биология
Почему клетки прокариот возникшие на земле ранее других и сохранившие черты древ??ости в своем сторонии существуют на нашей планете и поныне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Клетка прокариот устроена значительно проще клеток животных и растений. Снаружи она покрыта клеточной стенкой, выполняющей защитные, формирующие и транспортные функции. Жёсткость клеточной стенки обеспечивает муреин. Иногда бактериальная клетка покрыта сверху капсулой или слизистым слоем.
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