Почему князь владимир произнес такие слова ах же мужичище деревеншина во глазах мужик да подлыгаешся во глазах мужик да насмехается срочноо

Литература

Почему князь владимир произнес такие слова ах же мужичище деревеншина во глазах мужик да подлыгаешся во глазах мужик да насмехается срочноо

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