Почему князь владимир произнес такие слова ах же мужичище деревеншина во глазах мужик да подлыгаешся во глазах мужик да насмехается срочноо
Литература
Почему князь владимир произнес такие слова ах же мужичище деревеншина во глазах мужик да подлыгаешся во глазах мужик да насмехается срочноо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Князь не поверил Илье Муромцу.Подумал что над ним насмехаются (шутят ).Он разозлился .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определите падеж имени существительных. поставь их в начальную форму .укажи склонение. Растёт на грядке, Нашли в капусте, ходили с подругой, верну...
Математика
Другие предметы