Почему князь владимир произнес такие слова ах же мужичище деревеншина во глазах мужик да подлыгаешся во глазах мужик да насмехается срочноо

Литература
Почему князь владимир произнес такие слова ах же мужичище деревеншина во глазах мужик да подлыгаешся во глазах мужик да насмехается срочноо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Князь не поверил Илье Муромцу.Подумал что над ним насмехаются (шутят ).Он разозлился .
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