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Почему книгу называют дорОгой? Даю 15 баллов!
Почему книгу называют дорОгой? Даю 15 баллов!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Она учит человека добру, отличать добро от зла, грамоте
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