Почему конденсаторы, имеющие одинаковые емкости, но рассчитанные на разные напря??ения , имеют неодинаковые размеры?
Физика
Почему конденсаторы, имеющие одинаковые емкости, но рассчитанные на разные напря??ения , имеют неодинаковые размеры?
Ответ(ы):
Гость:
C=q/U U=Ed, где d-расстояние между обкладками конденсатора.
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