Почему конденсаторы, имеющие одинаковые емкости, но рассчитанные на разные напря??ения , имеют неодинаковые размеры?

Физика

Почему конденсаторы, имеющие одинаковые емкости, но рассчитанные на разные напря??ения , имеют неодинаковые размеры?

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