Почему кровяное давление в сосудах артериальной системы уменьшается по мере удаления от сердца, а в сосудах венозной системы - по мере приближения к нему?
Биология
Почему кровяное давление в сосудах артериальной системы уменьшается по мере удаления от сердца, а в сосудах венозной системы - по мере приближения к нему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зависит от давления.Чем дальше находиться артерия от сердца тем меньше будет поток крови при порезе
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