Почему кровяное давление в сосудах артериальной системы уменьшается по мере удаления от сердца, а в сосудах венозной системы - по мере приближения к нему?

Биология

Почему кровяное давление в сосудах артериальной системы уменьшается по мере удаления от сердца, а в сосудах венозной системы - по мере приближения к нему?

Автор: Гость