Почему лилия растет на болотах?

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Почему лилия растет на болотах?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Она там живёт потому что она там радилась
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