Почему лицо Петра первого на памятнике " Медный всадник" обращено к Неве? Почему у ??его поднята рука?

Русский язык
Почему лицо Петра первого на памятнике " Медный всадник" обращено к Неве? Почему у ??его поднята рука?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петр Первый сидит на вздыбленном коне, одна его рука поднята, и это правая рука, ей он указывает на реку Неву, на берегах которой заложили и возвели Санкт-Петербург, его любимое детище. Поводья коня царь Петр держит левой рукой. Вот с этого ракурса это хорошо видно:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Choose and read aloud the world that go with the sounds:first [i:],then [e],and [u:]. eat,Africa,bread,tooth,Great Britain,sweet,parents,bed,scho...
Ответить
Литература
Зима без трех подзимков не становится.
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему комната в которой я живу по сложному плану пожалуйста срочно
Ответить
География
Короткое сообщение о современных исследованиях Антарктиды
Ответить
Русский язык
Подлежащее выраженно числительным в именительном падеже
Ответить