Почему лицо Петра первого на памятнике " Медный всадник" обращено к Неве? Почему у ??его поднята рука?

Гость: Гость:

Петр Первый сидит на вздыбленном коне, одна его рука поднята, и это правая рука, ей он указывает на реку Неву, на берегах которой заложили и возвели Санкт-Петербург, его любимое детище. Поводья коня царь Петр держит левой рукой. Вот с этого ракурса это хорошо видно: