Почему люди совершают преступления? nbsp;Чем преступление отличается от проступка? P.S. ответы из ответы.mail.ru nbsp;и т.п. не нужны. Спасибо

Проступок - это поступок, нарушающий какие-либо правила поведения. Преступление - это общественно опасное действие (или бездействие), нарушающее существующий правопорядок и подлежащее уголовной ответственности. Почему люди совершают преступления? Каждый человек идет на преступление согласно своим личным особенностям или мотивам. Мотив в разных случаях может сильно различаться, хотя похожие черты достаточно часто существуют даже в совершенно разных видах преступлений. В качестве мотива может выступать: желание обладать материальными благами ревность, месть, унижение.