Почему могут оставить ребёнка на второй год и если по истории 2 двойки в четверти оставить могут на лето или на осень?

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Почему могут оставить ребёнка на второй год и если по истории 2 двойки в четверти оставить могут на лето или на осень?

Автор: Гость