Почему могут оставить ребёнка на второй год и если по истории 2 двойки в четверти оставить могут на лето или на осень?
Другие предметы
Почему могут оставить ребёнка на второй год и если по истории 2 двойки в четверти оставить могут на лето или на осень?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могут оставить если несколько двоек в году, тогда на лето дают задание, в начале июня в школу будет ходить и сдавать материал
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Допоможіть будь ласка дуже треба 1). 24,5% усіх цукерок, куплених для подарунків, становив ірис 23/40 - шоколадні цукерки , решта карамель. Яка й...
Алгебра
В копилке было 82 рубля пятирублёвыми и двухрублёвыми монетами. Всего монет 26. Сколько было двух- и пятирублёвых монет
Математика
На три одинаковых платья и три сарафана пошло 21м ситца на 5одинаковых платьев и 4 с??рафана пошло 32м ситца ф на 4 одинаковых платья и 3 сарафана ...