Почему можно сказать что Хаврошечка попала именно к таким людям(которые не стыдятся своего брата)

Литература
Почему можно сказать что Хаврошечка попала именно к таким людям(которые не стыдятся своего брата)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну то что они были такими что им было всеравно
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