Почему на территории Евразии природные зоны сменяются не только с севера на юг,но и с запада на восток?

Из-за явления секторности. Секторность определяется влиянием океанов, от которых движутся воздушные массы насыщенныые влагой. В северном полушарии развит западный перенос и секторность определена влиянием Атлантики. Природные зоны сменяются из-за постепенного уменьшения влажности и количества осадков с запада а восток. С запада на восток сменяются зоны климата - морского, континентального и резко-континентального