почему на западе пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны? Почему сфабрикованная гитлеровцами версия о превентивной войне Германии против СССР усиленно пропагандируется на западе, особенно в странах агрессивн...

почему на западе пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны? Почему сфабрикованная гитлеровцами версия о превентивной войне Германии против СССР усиленно пропагандируется на западе, особенно в странах агрессивного НАТО?

Возможно потому что у власти этих стран(пытающихся пересмотреть итоги ВОВ), стоят политики маргиналы и коррупционеры. О клановости американской политики не говорит разве что ленивый или рьяный западник либераст. А также фашисты, как на Украине ополченцы со свастикой!