Почему написание ЗАКАЛИТЬ нельзя проверить словом ЗАКОЛКА?
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Почему написание ЗАКАЛИТЬ нельзя проверить словом ЗАКОЛКА?
Ответ(ы):
Гость:
Проверочное слово закАлка
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