Почему народы объединяются в языковые группы?
Разное
Почему народы объединяются в языковые группы?
Ответ(ы):
Гость:
Что бы быть большими колониями
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Число электронов во внешнем электронном слое атома, ядро которого содержит 8 протонов, равно 1) 8 2) 2 3) 6 4) 4
Разное
Цифру 9 с какой начиналось трёхзначное число перенесли на конец числа и получили число которое на 216 меньше данного. Какое число было сначала? ...
Разное
Напишите рассказ, что произошло ( случилось) с той вещью, которую вы купили в магазине "ВСЕ ДЛЯ СЧАСТЬЯ " Очень срочно (15 баллов)
Разное